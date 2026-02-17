Frau in Baumarkt sexuell belästigt: Wer kennt diesen Mann?
Gießen - Der Täter entblößte sich vor einer Frau und belästigte die 31-Jährige sexuell: Die Gießener Kriminalpolizei fahndet öffentlich und mit Fahndungsfotos auch einen Mann mit Vollbart!
Die Tat ereignete sich bereits am 18. Oktober 2025 in einem Baumakt in Gießen, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mitteilte.
Demnach liefen alle bisherigen Ermittlungen der Polizei zur Identifizierung des Täters ins Leere. Aus diesem Grund habe man sich nun zu einer öffentlichen Fahndung entschlossen.
"Eine Überwachungskamera nahm den Mann am Tattag auf", ergänzte ein Sprecher. Nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss wurden zwei Bilder aus den Aufnahmen veröffentlicht.Zu dem Täter liegt diese Beschreibung vor:
- vermutlich Ende 20
- circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß
- dunkle Augen
- schwarze Haare
- spricht Deutsch.
"Zur Tatzeit trug er einen dunklen Bart", hieß es weiter.
Hinweise zur Identität des gesuchten Manns nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter der Telefonnummer 064170066555 entgegen. Die Ermittlungen zu der sexuellen Belästigung in einem Baumarkt dauern an.
Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Mittelhessen