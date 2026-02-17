Frau in Baumarkt sexuell belästigt: Wer kennt diesen Mann?

Gießen - Der Täter entblößte sich vor einer Frau und belästigte die 31-Jährige sexuell: Die Gießener Kriminalpolizei fahndet öffentlich und mit Fahndungsfotos auch einen Mann mit Vollbart!

Es geht um eine sexuelle Belästigung in einem Gießener Baumarkt: Die Polizei veröffentlichte diese beiden Aufnahmen des Täters. © Montage: Polizeipräsidium Mittelhessen

Die Tat ereignete sich bereits am 18. Oktober 2025 in einem Baumakt in Gießen, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach liefen alle bisherigen Ermittlungen der Polizei zur Identifizierung des Täters ins Leere. Aus diesem Grund habe man sich nun zu einer öffentlichen Fahndung entschlossen.

"Eine Überwachungskamera nahm den Mann am Tattag auf", ergänzte ein Sprecher. Nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss wurden zwei Bilder aus den Aufnahmen veröffentlicht.

vermutlich Ende 20

circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß

dunkle Augen

schwarze Haare

spricht Deutsch.

"Zur Tatzeit trug er einen dunklen Bart", hieß es weiter.