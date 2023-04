Fremder belästigt Kind in Bonner Stadtbahn: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Bonn - Nachdem ein Mann einen Jungen (12) in einer Bonner Stadtbahn bedrängt hat, sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach dem Unbekannten.

Die Polizei sucht diesen Mann. Ihm wird sexueller Missbrauch eines Minderjährigen vorgeworfen. © Montage: Polizei Bonn

Der Mann, der bislang noch nicht identifiziert werden konnte, hatte den Zwölfjährigen während der Fahrt immer wieder am Bein angefasst und den Oberschenkel des Jungen gestreichelt.

Der Vorfall hatte sich bereits am 17. November 2022 in der Stadtbahn 62 von Beuel in Richtung Dottendorf ereignet, wie die Polizei damals mitteilte.

Mehrere Zeugen waren dem Jungen zu Hilfe geeilt und hatten die sexuelle Belästigung bei der Polizei angezeigt.

Die Identität des Zwölfjährigen konnte im Laufe der Ermittlungen geklärt werden, wie die Beamten jetzt bekannt gaben.

Der Verdächtige konnte bislang jedoch nicht gestellt werden, sodass die Polizei nun mit dem Foto einer Überwachungskamera nach ihm fahnden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: