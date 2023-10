Fünf maskierte Räuber mit Brechstange und Vorschlaghammer: Raubüberfall in Seligenstadt

Seligenstadt - Die Täter waren maskiert und mit einer Brechstange, einem Vorschlaghammer und einem Schraubendreher martialisch bewaffnet: Im südosthessischen Seligenstadt kam es am gestrigen späten Montagabend zu einem Raubüberfall auf ein Wohnhaus.

Die Polizei wurde gegen 23.50 alarmiert: In Seligenstadt im Landkreis Offenbach kam es am späten Montagabend zu einem Überfall - die Polizei fahndet nach fünf unbekannten Räubern. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter vermutlich mithilfe der Brechstange gewaltsam Zutritt zu dem Haus auf dem Gelände einer Gärtnerei in der Dudenhöfer Straße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am heutigen Dienstagmorgen mitteilte.

In dem Gebäude fiel das dunkel gekleidete Quintett über einen 24-jährigen Bewohner des Hauses her. Unter Androhung von Gewalt ließen sich die Räuber die Tageseinnahmen der Gärtnerei aushändigen. Mit ihrer Beute flohen sie in unbekannte Richtung.

Der 24-Jährige blieb unverletzt zurück. Gegen 23.50 Uhr alarmierte der junge Mann per Telefon die Polizei.

Noch in der Nacht zum heutigen Dienstag wurde eine Fahndung nach den Räubern eingeleitet, jedoch bislang ohne Erfolg.