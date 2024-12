08.12.2024 17:22 Fußballfan von Bierflasche im Gesicht verletzt: Polizei sucht nach feigem Täter

An einem Bahnhof in Mönchengladbach kam es am Samstag zu brutalen Szenen. Ein 27-Jähriger wurde aus dem nichts Opfer einer hinterlistigen Attacke.

Mönchengladbach - Nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am gestrigen Samstagabend haben sich am Bahnhof in Rheydt brutale Szenen abgespielt. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach dem flüchtigen Unbekannten. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Nach Angaben der Polizei sollen Zeugen gegen 21.24 Uhr eine verletzte Person gemeldet haben. Wenig später trafen die Beamten dort einen verletzten 27-Jährigen an. Wie er selbst später angegeben hatte, wurde er von einem Unbekannten aus dem Nichts mit einer Bierflasche im Gesicht getroffen und verletzt. Bei der Aktion soll der Angreifer einen gelben Schal - mutmaßlich von Borussia Dortmund - getragen haben. Nur Augenblicke nach der abscheulichen Tat rannte der Unbekannte davon. Seitdem suchen die Ermittler nach dem Flüchtigen. Fahndung EC-Karte aus Autohaus geklaut: Wer erkennt diesen Schwindler? Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sein, dass das Opfer gesundheitliche Schäden davontragen kann. Aufgrund der Tatsache, dass sich zum Zeitpunkt der Tat mehrere Fußballfans im Bereich des Bahnhofs aufgehalten haben, ist die Polizei nun auf deren Mithilfe angewiesen. Wer hat die Tat beobachtet oder gar Informationen zum feigen Angreifer? Hinweise nimmt die Polizei unter 02161290 entgegen.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa