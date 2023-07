Fußgängerin brutal überfallen: Polizei sucht diesen Mann

Rendsburg - Bereits am 23. März hat ein Mann versucht, eine 63-jährige Frau in Rendsburg auszurauben - nun fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem Täter.

Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben? © Polizeidirektion Neumünster

Laut Polizei ereignete sich der Überfall gegen 10.30 Uhr in der Straße "An der Bleiche".

Die Fußgängerin war demnach an der Untereider in Richtung Imlandklinik unterwegs und hatte dabei ihr Handy in der Hand.

Als sie dieses grade in ihre Handtasche gesteckt hatte, kam plötzlich von hinten ein Mann und nahm sie in den Schwitzkasten. Der Unbekannte sagte zu ihr, dass sie ruhig sein und ihr Bargeld herausgeben solle. Gleichzeitig schlug er mit der Faust gegen den Hinterkopf der Seniorin.

Die Frau stürzte daraufhin zu Boden und schrie laut um Hilfe. Der Räuber wollte ihr noch die Handtasche entreißen, was ihm jedoch nicht gelang. Er flüchtete ohne Beute. Die 63-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Zwei Passanten kamen ihr zur Hilfe und riefen die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: