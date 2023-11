Gesuchter Mörder weiterhin unauffindbar: Trickste er sich so zur Flucht?

Seit dem vergangenen Montag fehlt jede Spur von Aleksandr Perepelenko (43). © Montage: LKA Baden-Württemberg

Das will zumindest die Bild-Zeitung aus Kreisen der JVA in Bruchsal (Baden-Württemberg), in der Aleksandr Perepelenko (43) noch bis mindestens Oktober 2028 hätte einsitzen müssen, erfahren haben.

Knast-Leiter Thomas Weber zufolge hatte der im Jahr 2012 wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte Perepelenko im Rahmen einer sogenannten "vollzugsöffnenden Maßnahme im Sinne des Justizvollzugsgesetzbuchs Baden-Württemberg" seine Frau und seine beiden minderjährigen Kinder getroffen.

Am Montag gelang ihm dann während dieses bewachten Ausflugs an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) die Flucht - und das trotz der Begleitung zweier Wachmänner. Doch haben diese zu lasche Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen? Fest steht: Perepelenko wurde nicht direkt an einen der Justizvollzugsbeamten gefesselt.

Doch sei dies im Rahmen derartiger Freigänge auch gar nicht im Protokoll vorgesehen. Unmittelbar nach der Flucht des 43-Jährigen, der vor elf Jahren einen Postboten (†44) aus Habgier zunächst gefesselt, geschlagen und mit einem Gurt bis zum Tode stranguliert hatte, wurde mit einem Großaufgebot nach ihm gefahndet - bislang ohne Erfolg.

Zudem wurde seine Fußfessel wenig später im Stadtgebiet von Germersheim entdeckt.