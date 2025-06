Häftling auf der Flucht: Frau macht wichtige Beobachtung, doch es gibt einen Haken

Traunstein - Einen Tag nach seiner Flucht aus dem Krankenhaus Traunstein hat eine Zeugin wohl den gesuchten Häftling in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) gesehen.

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigem Häftling. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Eine Zeugin habe am Vormittag einen Mann auf einem Fahrrad beobachtet, teilte die Polizei mit.

Aufgrund der Personenbeschreibung gingen die Beamten davon aus, dass es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um den Flüchtigen handle. Weil die Zeugin ihre Entdeckung erst nach mehreren Stunden meldete, hätte die Polizei den Mann allerdings nicht mehr finden können.

Der 35-Jährige befinde sich Polizeiangaben zufolge eigentlich wegen Diebstahlsdelikten in Haft. Er sei wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkel für eine Operation in der Klinik gewesen und habe einen günstigen Moment genutzt. Über die Notaufnahme sei er am Samstag über einen Hügel in eine zunächst unbekannte Richtung geflohen, hieß es.

Mit mehreren Streifen, einem Polizeihubschrauber und Polizeihunden fahndete die Polizei am Samstag nach dem Geflüchteten.

Er soll etwa 1,82 Meter bis 1,84 Meter groß sein, etwa sechs bis sieben Zentimeter lange, schwarze Haare mit Geheimratsecken, einen dunklen Zehn-Tage-Bart und eine Narbe links neben dem Kehlkopf haben.