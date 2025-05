Bewaffneter Überfall auf Wettbüro: Polizei warnt Bevölkerung

Die Polizei sucht auf per Hubschrauber nach dem Räuber. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, kam es am Mittwoch gegen 12.20 Uhr zum Überfall auf ein Wettbüro am Herzog-Georg-Platz in Landshut. Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist derzeit vor Ort.

Laut einem Angestellten hat der Täter unter Vorhalt einer schwarzen Kurzwaffe Geld gefordert. Anschließend sei er mit dem Bargeld zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen.

Die Fahndung nach dem Mann laufe auf Hochtouren, so die Polizei. Dabei ist auch ein Polizeihubschrauber über Landshut im Einsatz.

Der Gesuchte ist circa 1,85 Meter groß, hat Vollbart und Wuschelhaare. Er wird als muskulös beschrieben und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke.