Fahndung nach Tötungsdelikt: Verdächtigen nicht ansprechen, er ist gefährlich!

Kassel - Wer den Gesuchten sieht, soll umgehend den Notruf 110 wählen! Die Polizei in Nordhessen fahndet mit Hochdruck nach dem 18-jährigen Dimitar Hans-Jürgen L. aus Kassel. Er ist dringend tatverdächtig, seinen 21 Jahre alten Bruder erschlagen zu haben.

Die Polizei in Nordhessen fahndet öffentlich nach dem 18-jährigen Dimitar Hans-Jürgen L. aus Kassel. © Polizeipräsidium Nordhessen

"Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass der Tatverdächtige nicht angesprochen werden sollte, da von ihm eine Gefahr ausgehen könnte", betonte ein Sprecher am Sonntag.

Wer den 18-Jährigen sehe, der solle den Notruf wählen. Wer hingegen "allgemeine Hinweise zum Aufenthaltsort" geben kann, der solle sich bitte über die Telefonnummer 05619100 mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Verbindung setzen.

Zu dem Gesuchten liegt diese Beschreibung vor:

18 Jahre alt

circa 1,74 Meter groß

kurze dunkelbraune Haare

braune Augen.

"Er könnte aktuell mit einem weißen T-Shirt, einer Jeanshose und grauen Sneakern bekleidet sein", hieß es weiter.