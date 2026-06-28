Fahndung nach Tötungsdelikt: Verdächtigen nicht ansprechen, er ist gefährlich!
Kassel - Wer den Gesuchten sieht, soll umgehend den Notruf 110 wählen! Die Polizei in Nordhessen fahndet mit Hochdruck nach dem 18-jährigen Dimitar Hans-Jürgen L. aus Kassel. Er ist dringend tatverdächtig, seinen 21 Jahre alten Bruder erschlagen zu haben.
"Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass der Tatverdächtige nicht angesprochen werden sollte, da von ihm eine Gefahr ausgehen könnte", betonte ein Sprecher am Sonntag.
Wer den 18-Jährigen sehe, der solle den Notruf wählen. Wer hingegen "allgemeine Hinweise zum Aufenthaltsort" geben kann, der solle sich bitte über die Telefonnummer 05619100 mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Verbindung setzen.
Zu dem Gesuchten liegt diese Beschreibung vor:
- 18 Jahre alt
- circa 1,74 Meter groß
- kurze dunkelbraune Haare
- braune Augen.
"Er könnte aktuell mit einem weißen T-Shirt, einer Jeanshose und grauen Sneakern bekleidet sein", hieß es weiter.
Leiche von 21-Jährigem in einer Wohnung in Kassel-Waldau entdeckt
Dimitar L. ist dringend verdächtig, seinen 21-jährigen Bruder in einer Wohnung in Kassel-Waldau "gewaltsam getötet zu haben".
Die Leiche des jungen Manns wurde in der Nacht zu Sonntag in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden, "nachdem sich einige Stunden zuvor Angehörige gemeldet und ihn wegen ausbleibenden Kontaktes vermisst gemeldet hatten", wie weiter berichtet wurde.
Die "Auffindesituation" des Leichnams habe bereits eindeutig auf ein Fremdverschulden hingewiesen. Am Sonntag habe dann eine Obduktion ergeben, dass der 21-Jährige "durch stumpfe Gewalt mit einem noch unbekannten Tatwerkzeug getötet wurde".
Schnell geriet der 18-jährige Dimitar L. in den Fokus der Kasseler Kriminalpolizei, doch "umfangreiche Fahndungsmaßnahme" blieben bislang erfolglos. "Die weiteren Ermittlungen sowie die Fahndung dauern aktuell an und laufen auf Hochtouren", endet der Bericht.
Zu den Hintergründen des Tötungsdelikts sowie zu möglichen Motiven des Verdächtigen wurden keine Angaben gemacht.
Titelfoto: Polizeipräsidium Nordhessen