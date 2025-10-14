Hundebesitzer schlägt Radfahrer bei Streit bewusstlos und bricht ihm den Kiefer

Zeil am Main - Die Polizei im unterfränkischen Zeil am Main (Landkreis Haßberge) fahndet nach einem Mann mit Hund , der am Montagnachmittag einen 65 Jahre alten Radfahrer bei einem Disput bewusstlos geschlagen und ihm den Kiefer gebrochen haben soll.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Ein Polizeisprecher schilderte am Dienstag, was sich am Montag um kurz nach 15 Uhr in der Fußgängerunterführung am Zeiler Kreisel ereignet hatte.

Hier war der 65-Jährige auf dem Fahrrad unterwegs, als ihm der Mann mit dem nicht angeleinten Hund entgegenkam. Das Tier habe mitten auf dem Gehweg gestanden, weshalb der Radfahrer anhalten musste.

Er stellte den anderen Mann zur Rede und es kam zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Diese endete damit, dass der Hundebesitzer seinem Gegenüber einen Kinnhaken verpasste.

Der 65-Jährige ging laut Polizei daraufhin bewusstlos zu Boden, während der Täter weiterzog. Durch den Schlag hatte der Radfahrer einen Kieferbruch erlitten, der operiert werden muss.