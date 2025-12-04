Fahndung nach falschem Polizisten: "Sprechen Sie den Gesuchten nicht an"

Fahndung der Kripo Würzburg: Das Polizeipräsidium Unterfranken sucht nach einem 20-Jährigen und warnt zugleich: Sprecht den Gesuchten nicht an!

Von Florian Gürtler

Würzburg - Mit Schockanrufen ergaunerten zwei Trickbetrüger Schmuck und Bargeld von ihren Opfern. Ein 25-jähriger Verdächtiger wurde von der Polizei gefasst, doch sein mutmaßlicher Komplize floh - die Ermittler mahnen die Bevölkerung zur Vorsicht!

Die Polizei in Unterfranken fahndet öffentlich nach dem 20-jährigen Roder Daud. © Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Unterfranken Die Kriminalpolizei in Würzburg fahndet nach dem 20-jährigen Roder Daud, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Zu dem jungen Mann mit türkischen Wurzeln liegt diese Beschreibung vor:

1,83 Meter groß

dunkle Haare

dunkler Bart

schwarze Winterjacke mit Fellkapuze Die Kleidung des jungen Mannes ist vermutlich verschmutzt. "Sprechen Sie den Gesuchten nicht an!", betonte ein Sprecher. Auch Anhalter im Bereich der Gemeinde Hausen bei Würzburg sollten nicht mitgenommen werden. Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 09314571732 entgegen.

Falsche Polizisten ergaunern Schmuck und Geld in Bad Neustadt an der Saale