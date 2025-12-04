Fahndung nach falschem Polizisten: "Sprechen Sie den Gesuchten nicht an"
Würzburg - Mit Schockanrufen ergaunerten zwei Trickbetrüger Schmuck und Bargeld von ihren Opfern. Ein 25-jähriger Verdächtiger wurde von der Polizei gefasst, doch sein mutmaßlicher Komplize floh - die Ermittler mahnen die Bevölkerung zur Vorsicht!
Die Kriminalpolizei in Würzburg fahndet nach dem 20-jährigen Roder Daud, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.Zu dem jungen Mann mit türkischen Wurzeln liegt diese Beschreibung vor:
- 1,83 Meter groß
- dunkle Haare
- dunkler Bart
- schwarze Winterjacke mit Fellkapuze
Die Kleidung des jungen Mannes ist vermutlich verschmutzt.
"Sprechen Sie den Gesuchten nicht an!", betonte ein Sprecher. Auch Anhalter im Bereich der Gemeinde Hausen bei Würzburg sollten nicht mitgenommen werden.
Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 09314571732 entgegen.
Falsche Polizisten ergaunern Schmuck und Geld in Bad Neustadt an der Saale
Der 20-Jährige soll zusammen mit einem 25 Jahre alten Mittäter bereits am Dienstag im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale mehrere sogenannte Schockanrufe getätigt haben.
Die Betrüger traten dabei als falsche Polizeibeamte auf und gaben vor, Wertgegenstände in sichere Verwahrung zu nehmen, da es in der Nachbarschaft angeblich zu Einbrüchen gekommen sei. "Hierbei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe", hieß es weiter.
Die alarmierte Polizei lokalisierte in der Folge rasch ein verdächtiges Auto auf der A71 bei der Gemeinde Maßbach. Der Fahrer des Wagens floh aber mit hoher Geschwindigkeit vor den Beamten.
Am Dienstagabend fanden Polizisten dann das Fluchtauto nach einem Unfall auf dem Parkplatzes Lindig bei Würzburg. Dabei fassten die Beamten auch den 25-jährigen Deutschen, der leicht verletzt war.
"Nach aktuellem Ermittlungsstand gelang es seinem 20-jährigen türkischen Beifahrer zu flüchten. Hierbei handelt es sich um Roder Daud", ergänzte der Sprecher.
Titelfoto: Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Unterfranken