Illegales Autorennen in Kassel? Polizei sucht nach Unfall weißen VW Golf 6

Kassel - Ein weißer VW Golf 6 und ein dunkler VW Phaeton rasten durch das nordhessische Kassel - am Ende war der Phaeton nur noch ein Wrack. Die Polizei fahndet intensiv nach dem zweiten Auto und dessen unbekanntem Fahrer.

Dieser VW Phaeton war mutmaßlich in der Nacht zu Sonntag an einem illegalen Autorennen im nordhessischen Kassel beteiligt. © Polizeipräsidium Nordhessen

Das mutmaßliche illegale Autorennen fand in der Nacht zum gestrigen Sonntag gegen 2.20 Uhr statt. Die beiden Autos fuhren mit aufheulenden Motoren und deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Kasseler Altmarktkreuzung in Richtung Platz der Deutschen Einheit, wie die Polizei am heutigen Montag berichtete.

Dabei wurde eine Polizeistreife auf die beiden VWs aufmerksam, "die sich offensichtlich ein Rennen lieferten", wie ein Sprecher hinzufügte.

Die Polizeibeamten machten sich sofort an die Verfolgung und schalteten das Blaulicht am Streifenwagen ein. Die Fahrer der beiden VWs gaben daraufhin erst recht Vollgas. Mit quietschenden Reifen bogen sie in den Waldauer Fußweg ab.

"Da die Autos ihre waghalsige und rücksichtslose Fahrt mit Geschwindigkeiten von rund 100 km/h auf regennasser Fahrbahn fortsetzten, musste die nacheilende Streife die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrechen", berichtete der Sprecher weiter - damit war der Fall jedoch noch nicht erledigt.

Nur wenige Hundert Meter weiter stießen die Polizisten auf den VW Phaeton, der völlig demoliert an der Einmündung zum Lore-Klitsch-Weg liegen geblieben war. Der 19-jährige Fahrer war unverletzt.

Von dem weißen VW Golf 6 fehlte jedoch jede Spur, das Auto und sein Fahrer waren entkommen, vermutlich in Richtung des ehemaligen Geländes der Bundesgartenschau in Kassel.