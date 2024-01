Im Netto EC-Karte geklaut: Wer erkennt diesen Betrüger?

Dieser Mann stahl im Oktober 2023 eine EC-Karte. Wer erkennt ihn? © Polizeirevier Salzlandkreis

Am 10. Oktober 2023 hob der abgebildete Mann einen großen Bargeldbetrag an einem Geldautomaten in Wettin-Löbejün (Sachsen-Anhalt) ab. Über die genaue Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.

Die EC-Karte war zuvor einer anderen Person im Netto-Markt in Könnern entwendet worden, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Ob der abgebildete Mann selbst die Karte klaute oder ob er einen Komplizen hatte, ist derzeit unklar.

Bislang suchten die Einsatzkräfte vergeblich nach dem Gauner. Somit veröffentlichten sie nun die Aufnahmen einer Überwachungskamera und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.