Jugendlichen beklaut und mit EC-Karte an Tanke geshoppt: Polizei sucht diesen Mann

Stechow-Ferchesar (Landkreis Havelland) – Erst einem Jugendlichen die EC-Karte gestohlen und dann damit an einer Tankstelle im Landkreis Havelland bezahlt: Jetzt fahndet die Polizei öffentlich mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Die Brandenburger Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Behörde mitteilte, hatte ein Jugendlicher Anfang November bei der Polizei den Verlust seiner Geldbörse gemeldet. Darin habe sich neben Bargeld auch eine EC-Karte befunden.

Bald darauf tauchte die Karte jedoch an einer Tankstelle in Ferchesar wieder auf – allerdings in den Händen eines Unbekannten, der damit eine Zahlung tätigte.

Bislang konnte die Identität des Tatverdächtigen noch nicht ermittelt werden. Darum veröffentlicht die Kriminalpolizei jetzt Überwachungsbilder, die den mutmaßlichen Dieb zeigen sollen.

Die Ermittler fragen, wer den abgebildeten Mann kennt oder Hinweise zu dessen Identität sowie Aufenthaltsort geben kann.