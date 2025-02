Jugendlichen in Kreuzberg ins Gleisbett geschleudert: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Nach einer brutalen Attacke gegen einen Jugendlichen am U-Bahnhof Hallesches Tor in Kreuzberg fahndet die Berliner Polizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut Behördenangaben war der gesuchte Mann am 18. Mai vergangenen Jahres gegen 0.20 Uhr am Bahnsteig in einen Streit mit einem Jugendlichen geraten, der sich bald zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausweitete.

Der Tatverdächtige soll seinen Kontrahenten zunächst an der Jacke gegriffen und gegen eine Sitzbank geschubst haben.

Danach schubste der Mann den Angaben nach den Jugendlichen ins Gleisbett und leerte eine Bierflasche über diesem aus.

Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zum Tatverdächtigen. Daher wendet sich die Polizei mit zwei Fotos an die Bevölkerung und hofft auf Hinweise.

Die Kriminalpolizei fragt: