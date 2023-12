Junge Mutter auf mysteriöse Weise verschwunden: Polizei sucht jetzt auch in Deutschland!

Lucia-Miorita A. ist 31 Jahre alt und lebte vor ihrem Verschwinden im belgischen Ort Sterpenich. Mittlerweile gilt sie seit über einem Jahr als vermisst. © Montage: Kriminaldirektion Trier

Die Angestellte des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) besitzt die luxemburgische Staatsbürgerschaft, stammt ursprünglich aus Rumänien und wohnte vor ihrem Verschwinden im belgischen Ort Sterpenich, direkt an der Grenze zu Luxemburg, wie die Polizei mitteilte.



Laut Bild-Informationen lebte sie dort gemeinsam mit ihrem Mann sowie ihrer damals zweieinhalbjährigen Tochter in einer Doppelhaushälfte. Noch am 8. Dezember 2022 soll sie ein vorerst letztes Video-Telefonat mit ihrer Familie in Rumänien geführt haben, wie ihre ältere Schwester einem rumänischen Nachrichtenportal erzählte.

Am 10. Dezember dann die Schocknachricht von Lucias Ehemann, der ihrer Schwester erklärte, dass Lucia plötzlich verschwunden sei, ohne zu sagen, wohin sie gehe. Bereits damals zweifelte die Schwester an dieser Story und gibt an, dass Lucia niemals ohne ihre Tochter aus dem Haus gegangen wäre. Das Verschwinden meldet sie anschließend der Polizei in Belgien und Rumänien.

Angeblich soll der Ehemann Lucia mit dem Tod gedroht haben, erklärt sie weiter und dass er sie verschwinden lassen würde. Zwischen dem Ehepaar soll es schon länger gekriselt haben und Lucia A. soll sogar schon angekündigt haben, sich scheiden lassen zu wollen.