Junger Täter will Mädchen auf Feldweg ausrauben: Als die sich weigern, sticht er brutal zu!

Der bislang Unbekannte hatte die Freundinnen (17) an einem Feldweg zur Herausgabe ihrer Taschen aufgefordert - dann stach er gleich mehrfach zu! (Symbolbild) © 123rf/pszcz9

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch schilderte, hatte sich die brutale Tat in der Nacht auf den 25. Februar an einem Feldweg in Erkrath ereignet.

Die beiden 17-jährigen Jugendlichen hatten sich demnach in einer Schutzhütte am Feldweg "Im Hochfeld" aufgehalten, als sie gegen 2.50 Uhr plötzlich von dem jungen Mann angesprochen wurden, der in Begleitung einer weiteren Person war, die sich jedoch im Hintergrund aufhielt.

Unter Vorhalt eines Messers forderte der Täter die Freundinnen im weiteren Verlauf dazu auf, ihm ihre Handtaschen auszuhändigen, doch die beiden verweigerten dies. Der junge Unbekannte zückte daraufhin das Messer und stach mehrfach auf die Mädchen ein, ehe er samt seines Begleiters mit einem silbergrauen Coupé, vermutlichen einem Mercedes, flüchtete.

Die beiden zum Teil lebensgefährlich verletzten Freundinnen ließ das unbekannte Duo einfach zurück.