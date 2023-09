Junges Trio wirft Gaskartuschen aus Hochhaus: Glasdach zerbricht, Passantin nur knapp verfehlt

Leverkusen - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach drei jungen Männern, die in Leverkusen zwei Gaskartuschen von einem Hochhaus geworfen und nur knapp eine Passantin verfehlt haben sollen.

Wer kennt die drei Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihren Identitäten machen? © Bildmontage: Polizei Köln

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag bekanntgaben, soll das junge Trio am Freitagnachmittag (1. September) gegen 15 Uhr in Leverkusen-Wiesdorf zwei circa ein Kilogramm schwere Gaskartuschen aus einem der oberen Stockwerke des "Ärztehochhauses" auf das Glasdach der angrenzenden "City-Center"-Passage geworfen haben.

"Während eine Kartusche eine Scheibe durchschlug, prallte die zweite vom Dach ab und blieb auf einem Vordach liegen", schildert ein Polizeisprecher.

Eine Passantin mit Rollkoffer, die sich nahe der Aufprallstelle in der Unterführung aufgehalten hatte, sei nur knapp verfehlt worden.

Nach aktueller Bewertung der Kölner Staatsanwaltschaft werde den jungen Männern daher vorgeworfen, tödliche Folgen für Passanten im City-Center "zumindest billigend in Kauf genommen" zu haben, so der Sprecher.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es reiner Zufall, dass niemand verletzt wurde."