Kopfschuss in Detmold: 19-Jähriger stellt sich der Polizei!

Bielefeld/Detmold - Nachdem ein Mann (43) in Detmold per Kopfschuss getötet worden ist, hat sich einer der Beteiligten (19) nach umfangreicher Fahndung der Polizei gestellt.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen hat sich der gesuchte 19-Jährige am Montag selbst gestellt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Seit Samstag suchte die Polizei unter Hochruck und mit Hilfe der Öffentlichkeit nach dem 19-Jährigen, der zuvor vom Tatort geflohen war. Am Montagnachmittag stellte er sich in Begleitung seines Anwalts selbst, wie das Polizeipräsidium Bielefeld mitteilte.

Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Personengruppen in Detmold. Neusten Erkenntnissen zufolge wurde dort in der Bachstraße ein junger Mann (19) aus Detmold gegen 14.40 Uhr von einer Dreiergruppe (43, 24, 19) mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt.



Nach Ende der gewalttätigen Auseinandersetzung zückte der verwundete 19-Jährige eine Waffe und schoss dem 43-Jährigen ins Gesicht. Er erlag am Sonntag seinen Verletzungen.

Der 19-jährige Begleiter des Opfers ergriff daraufhin die Flucht.