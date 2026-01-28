Trickbetrüger bringen 94-Jährige um Tausende Euro: Wer kennt diese Männer?

Hennigsdorf - Die Polizei fahndet nach zwei skrupellosen Trickbetrügern, die in Hennigsdorf ( Oberhavel ) Geld und Wertsachen einer 94-Jährigen gestohlen haben.

Die Brandenburger Polizei bittet um Hinweise zu diesen Männern. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tatverdächtigen suchten die Frau im November 2025 in ihrer Wohnung auf und gaben sich als Heizungsmonteure aus.

Gutgläubig ließ die Rentnerin sie herein – ein fataler Fehler. Angeblich müsse ein Ersatzteil bestellt werden, erklärten die Unbekannten, und verlangten dafür Bargeld.

Als die Seniorin das Geld nicht im Haus hatte, forderten die Männer sie auf, mit ihrer EC-Karte zu zahlen. Die Frau legte – wie von ihnen verlangt – die Karte auf ein Handy der Tatverdächtigen und gab ihre PIN-Nummer ein.

Später folgte das böse Erwachen: Vom Konto der Frau wurden mehrere Tausend Euro abgebucht. Doch damit nicht genug: Die Diebe nahmen außerdem Wertgegenstände und Dokumente aus der Wohnung mit.

Jetzt sucht die Kriminalpolizei mit Fotos einer Überwachungskamera und einem Phantombild nach den mutmaßlichen Betrügern.