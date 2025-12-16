Kosmetik für mehr als 1000 Euro geklaut: Wer kennt den Beauty-Dieb vom BER?

Schönefeld - Ein bisher unbekannter Mann soll im Sommer aus einem Geschäft im Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld Kosmetikartikel im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen haben. Jetzt bitten die Ermittler um Mithilfe.

Die Brandenburger Polizei fahndet öffentlich nach diesem Mann. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in den frühen Morgenstunden des 1. Juli (Dienstag) dieses Jahres.

Bei seiner Aktion wurde der Tatverdächtige von einer Überwachungskamera erfasst. Doch trotz intensiver Ermittlungen konnte der Mann bislang nicht identifiziert werden.

Die Polizei veröffentlicht daher Fotos des mutmaßlichen Täters und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Ermittler fragen: