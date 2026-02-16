Männer lenken 72-Jährige ab und stehlen EC-Karte: Wer kann Hinweise geben?
Wusterhausen/Dosse - Die Kriminalpolizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern, die einer 72-Jährigen die EC-Karte gestohlen haben sollen.
Laut der Ermittler geschah die Tat am 4. April 2025 gegen 11.45 Uhr in einer Bankfiliale Am Markt in Wusterhausen/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin).
Die Frau wurde von einem der Männer abgelenkt, während der zweite die Geldkarte aus dem Automaten entwendete.
Offenbar hatten die Täter zuvor die PIN der Frau ausspioniert.
Wenig später hoben die Unbekannten mit der gestohlenen Karte Geld ab. Die Polizei sucht jetzt mithilfe von Überwachungskamerabildern nach den beiden Männern.
Kannst Du Hinweise geben? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 03391 – 354-0 bei der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin. Alternativ kannst Du das Hinweisportal im Internet nutzen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)