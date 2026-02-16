Männer lenken 72-Jährige ab und stehlen EC-Karte: Wer kann Hinweise geben?

Wusterhausen/Dosse - Die Kriminalpolizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern, die einer 72-Jährigen die EC-Karte gestohlen haben sollen.

Die beiden Männer sollen zuvor die EC-Pin der 72-Jährigen ausspioniert haben. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut der Ermittler geschah die Tat am 4. April 2025 gegen 11.45 Uhr in einer Bankfiliale Am Markt in Wusterhausen/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin).



Die Frau wurde von einem der Männer abgelenkt, während der zweite die Geldkarte aus dem Automaten entwendete.

Offenbar hatten die Täter zuvor die PIN der Frau ausspioniert.

Wenig später hoben die Unbekannten mit der gestohlenen Karte Geld ab. Die Polizei sucht jetzt mithilfe von Überwachungskamerabildern nach den beiden Männern.