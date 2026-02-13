Teenager ausgeraubt: Wer kennt dieses Duo?

Hohen Neuendorf - Nach einem Raubüberfall auf einen 14-Jährigen in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Männern.

Die Brandenburger Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tat ereignete sich bereits am 16. Oktober 2025 zwischen 17 und 17.30 Uhr hinter dem Kaufland an der Mittelstraße.

Wie die Polizei weiter mitteilte, raubten die Tatverdächtigen dem Jugendlichen Wertgegenstände und flüchteten danach.

Die gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben: Der erste Tatverdächtige soll etwa 16 bis 20 Jahre alt und rund 1,90 Meter groß gewesen sein. Er war schlank, hatte kurze dunkle Haare, einen Bart und trug dunkle Kleidung. Außerdem sprach er Deutsch mit Akzent.

Der zweite Tatverdächtige war ebenfalls zwischen 16 und 20 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß. Auch er soll eine schlanke, sportliche Figur gehabt haben, dunkle kurze Haare, einen Bartansatz und dunkle Kleidung. Auffällig: Er trug eine Jacke der Marke "Under Armour".

Beide Männer sollen laut Polizei nach Parfüm gerochen haben.