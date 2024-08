Kriminalpolizei fahndet öffentlich nach flüchtigem Rollator-Räuber von Fulda!

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach dem Rollator-Räuber, der am 18. Juli in Fulda ein Edelmetallgeschäft überfallen hat. © Montage: Polizeipräsidium Osthessen

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen trat am 18. Juli gegen 14.40 Uhr ein Mann mit seinem Rollator in das Ladengeschäft eines Edelmetallhändlers am Gemüsemarkt, das mitten in der Fuldaer Innenstadt liegt.



Mit einer vorgehaltenen Waffe forderte er anschließend von den anwesenden Mitarbeiterinnen in akzentfreiem, aber nuschelndem Deutsch die Herausgabe von Bargeld sowie Wertgegenständen.

Samt Diebesgut flüchtete der bislang Unbekannte daraufhin in Richtung "Mühlenstraße", wurde bis dato aber nicht erwischt.

Aus diesem Grund laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Jetzt hat man sich dazu entschlossen, auch Fotos des Überfalls zu veröffentlichen und versucht mit diesen, dem Täter auf die Spur zu kommen.

Der Kriminelle führte bei seinem Raub neben einem Rollator außerdem einen hellen Jutebeutel mit sich. Beschrieben wird er nach vorliegenden Erkenntnissen wie folgt:

Männlich

Zwischen 50 und 60 Jahre alt

Etwa 1,75 Meter groß

Schlank

Zum Tatzeitpunkt trug er einen grauen Mantel, einen schwarz-weißen Schal, eine schwarze Mütze sowie einen Mund-Nasen-Schutz und graue Turnschuhe.