17.07.2026 14:36 Rassistische Prügel-Attacke in Hamburg: Polizei schnappt zwei 18-Jährige

Zwei junge Männer haben in Hamburg Ende Mai einen Mann angegriffen und beleidigt. Die Polizei traf die beiden Tatverdächtigen in deren jeweiligen Wohnung an.

Von Jana Steger

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung bekamen die Beamten Hinweise auf die Identität von zwei 18-jährigen Deutschen. Es folgten Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen. Dabei stellten die Einsatzkräfte Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden. Die 18-Jährigen wurden an ihren Wohnanschriften angetroffen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Fahndung ist damit beendet, doch die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

Erstmeldung, 6. Juli, 21.38 Uhr:

Hamburg - Wer kann helfen? Ende Mai sollen zwei Männer einen 39-Jährigen im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord körperlich angegriffen und auf rassistische Weise beleidigt haben. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach den beiden Tatverdächtigen.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach einem der jungen Männer. © Polizei Hamburg Der Vorfall ereignete sich am 31. Mai gegen kurz nach 3 Uhr am frühen Morgen in der Hebebrandstraße, als die beiden Männer ihr Opfer körperlich sowie verbal angegriffen und sogar geschlagen haben sollen. Die Tatverdächtigen flüchteten damals in nördliche Richtung der Straße Rübenkamp. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei erlitt der 39-Jährige bei der Attacke Verletzungen und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Ermittlungen sicherten die Beamten Videoaufnahmen, worauf die beiden mutmaßlichen Angreifer zu sehen sind. Fahndung Er schnappte sich Schmuck und verletzte eine Mitarbeiterin: Polizei sucht diesen Räuber Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat eine Richterin nun die Veröffentlichung der Lichtbilder angeordnet.

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