LKA-Chef macht gesuchten RAF-Mitgliedern Kampfansage

LKA-Boss Friedo de Vries jagt die letzten RAF-Mitglieder. © Moritz Frankenberg/dpa

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden aktuell in Ruhe ihre Tage verbringen", sagte der Präsident des niedersächsischen Landeskriminalamts, Friedo de Vries. "Wir sind fest entschlossen, Herrn Garweg und auch Herrn Staub festzunehmen."

Derzeit werteten die Fahnder Tausende von Spuren und Fundstücken aus - auf der Suche nach dem einen entscheidenden Hinweis, "der uns am besten zu beiden führt oder zumindest zu einem von ihnen", erklärte de Vries.

Der Ausgangspunkt der seit 2015 andauernden Fahndung werde mit aktuellen Bildern von Garweg sowie Asservaten in einer mittleren vierstelligen Größenordnung neu justiert: "Wir sind jetzt im Jahr 2024, setzen komplett neu an. Und wir haben Daniela Klette festgenommen."

Die mutmaßliche Komplizin der beiden Männer lebte unter falscher Identität in einer Wohnung in Berlin und wurde am 26. Februar festgenommen.