 11.713

Mordverdacht! Polizei fahndet nach Angela R. (17) aus Castrop-Rauxel

Nach dem Tod eines 17-Jährigen aus Castrop-Rauxel fahndet die Polizei nun nach der gleichaltrigen Angela R. Sie steht unter Mordverdacht.

Von Marcus Scholz

Castrop-Rauxel - War es doch keine Notwehr? Am 14. Januar entdeckten Passanten einen stark blutenden 17-Jährigen an der Wartburgstraße in Castrop-Rauxel (Nordrhein-Westfalen). Trotz Rettungsmaßnahmen verstarb der Jugendliche aufgrund einer Stichverletzung im Halsbereich. Im Nachgang wurde die tatverdächtige Angela R. (17) festgenommen.

Nach Angela R. (17) wird gefahndet. Sie steht unter Mordverdacht.
Nach Angela R. (17) wird gefahndet. Sie steht unter Mordverdacht.  © Polizeipräsidium Recklinghausen

Nach ihrer Vernehmung durfte das Mädchen den Polizeigewahrsam aber schon wieder verlassen.

Wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei Recklinghausen mitteilten, sei nicht auszuschließen gewesen, dass R. sich in Notwehr gegen einen sexuellen Übergriff des 17-Jährigen verteidigt hatte.

Jetzt wendet sich das Blatt. Nach umfangreicher Auswertung des Handys des Mädchens haben sich laut Ermittler konkrete Hinweise darauf ergeben, "dass die Tatverdächtige den Verstorbenen geplant, ohne rechtfertigenden Grund und heimtückisch mit einem Messer getötet hat".

Älteres Ehepaar um sein Vermögen gebracht: Wer kennt den EC-Kartenbetrüger?
Fahndung Älteres Ehepaar um sein Vermögen gebracht: Wer kennt den EC-Kartenbetrüger?

Folgend erließ das Amtsgericht Dortmund auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 23. Januar einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtige wegen dringenden Mordverdacht. Seitdem fahndet die Polizei nach Angela R. - bislang erfolglos.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Angela R. geben?

Die Spuren wiesen darauf hin, dass sich der Tatort auf einer Terrasse eines leerstehenden Gebäudes an der Wartburgstraße in Castrop-Rauxel befand. Ganz in der Nähe wurde der verletzte 17-Jährige gefunden.
Die Spuren wiesen darauf hin, dass sich der Tatort auf einer Terrasse eines leerstehenden Gebäudes an der Wartburgstraße in Castrop-Rauxel befand. Ganz in der Nähe wurde der verletzte 17-Jährige gefunden.  © Justin Brosch/dpa

Die Ermittler beschreiben Angela R. wie folgt: 1,59 groß, braune Haare, braune Augen, schlanke Figur. Zudem habe die 17-Jährige einen russischen Dialekt.

Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Beschuldigten geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0800 2361550 bei der Polizei Recklinghausen melden.

Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Recklinghausen, Justin Brosch/dpa

Mehr zum Thema Fahndung: