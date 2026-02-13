Sexueller Übergriff beim Musikfestival: Grapscher wurde gefunden

Beim Festival "Sputnik Spring Break" in Sachsen-Anhalt wurde 2023 eine Frau von einem Unbekannten begrapscht. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach ihm.

Von Tamina Porada

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Freitagvormittag mitteilte, sind nach dem Aufruf zahlreiche Hinweise eingegangen. Dadurch konnte der Tatverdächtige gefunden und identifiziert werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt.

Erstmeldung vom 10. Februar um 9.55 Uhr:

Muldestausee - Beim beliebten Festival "Sputnik Spring Break" in Sachsen-Anhalt wurde 2023 eine Frau von einem Unbekannten begrapscht. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach ihm.

Mit Fotos wurde nach dem Mann gesucht. Die Suche war erfolgreich. © Bildmontage: Polizei Sachsen-Anhalt Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte, kam es am 26. Mai 2023 gegen 11.12 Uhr zu dem Übergriff. Auf dem Festivalgelände in Muldestausee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde eine Frau von dem Unbekannten angesprochen. Im weiteren Verlauf berührte er sie "unvermittelt an der bekleideten Brust", so der Sprecher. Fahndung Polizei jagt Täter mit Phantombild: Wer ist der Mann, der eine junge Sexarbeiterin fast tötete? Aufzeichnungen von dem Festival zeigen den Mann. Jetzt wurden diese Fotos veröffentlicht und es wird nach ihm gefahndet.

Das "Sputnik Spring Break" lockt jedes Jahr Tausende Leute auf die Halbinsel Pouch bei Bitterfeld-Wolfen. (Archivbild) © PR/bw.pictures