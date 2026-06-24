Opfer in Oberschenkel gestochen: Wer kennt den Messerangreifer vom Alexanderplatz?

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Weil er Ende April einen 36-Jährigen am Alexanderplatz mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben soll, fahndet nun die Polizei nach dem Unbekannten.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Ende April prügelten sich vor dem S-Bahneingang am Alexanderplatz gleich mehrere Personen. Einer davon soll einen 36-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Nun fahndet die Polizei nach dem Kapuzen-Mann.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach diesem Tatverdächtigen.
Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach diesem Tatverdächtigen.  © Sebastian Gollnow/dpa, Polizei Berlin

Der Polizei zufolge sollen sich am 29. April in der Rathausstraße eine sechs- bis achtköpfige Gruppe geschlagen haben. Als die Beamten kurz vor 22.30 Uhr eintrafen, mussten sie zumindest den 36-Jährigen und einen 27-Jährigen trennen. Beide schlugen mit einer Stange und einem Stock aufeinander ein.

Beim Trennen der Prügler stellten sie fest, dass der 36-Jährige eine Stichverletzung erlitten hatte. Die Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe.

Im Verlauf der Ermittlungen meldete sich außerdem ein 24-Jähriger bei den Beamten. Nach eigenen Angaben habe er versucht, den Streit zu schlichten. Dabei sei er von einem Faustschlag im Gesicht getroffen worden.

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Als mutmaßlichen Angreifer nahmen die Einsatzkräfte einen 40-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest. Der Mann erklärte jedoch ebenfalls, lediglich geholfen haben zu wollen.

36-Jähriger musste ins Krankenhaus

Während der jüngere Alex-Schläger nur kurz im Krankenhaus behandelt werden musste, musste der 36-Jährige mit der Stichverletzung stationär aufgenommen werden.

Nun fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Messerstecher: Er ist circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 m groß und von schlanker Statur.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (030) 4664–574111und per E-Mail an [email protected] entgegen. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa, Polizei Berlin

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