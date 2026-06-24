Opfer in Oberschenkel gestochen: Wer kennt den Messerangreifer vom Alexanderplatz?

Berlin - Ende April prügelten sich vor dem S-Bahneingang am Alexanderplatz gleich mehrere Personen. Einer davon soll einen 36-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Nun fahndet die Polizei nach dem Kapuzen-Mann.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach diesem Tatverdächtigen. © Sebastian Gollnow/dpa, Polizei Berlin

Der Polizei zufolge sollen sich am 29. April in der Rathausstraße eine sechs- bis achtköpfige Gruppe geschlagen haben. Als die Beamten kurz vor 22.30 Uhr eintrafen, mussten sie zumindest den 36-Jährigen und einen 27-Jährigen trennen. Beide schlugen mit einer Stange und einem Stock aufeinander ein.

Beim Trennen der Prügler stellten sie fest, dass der 36-Jährige eine Stichverletzung erlitten hatte. Die Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe.

Im Verlauf der Ermittlungen meldete sich außerdem ein 24-Jähriger bei den Beamten. Nach eigenen Angaben habe er versucht, den Streit zu schlichten. Dabei sei er von einem Faustschlag im Gesicht getroffen worden.

Als mutmaßlichen Angreifer nahmen die Einsatzkräfte einen 40-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest. Der Mann erklärte jedoch ebenfalls, lediglich geholfen haben zu wollen.