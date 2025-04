JET-Tankstelle überfallen: Wer kann bei der Tätersuche helfen?

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg sucht derzeit nach einem Tankstellenräuber und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe.

Völlig vermummt betrat der Räuber den Verkaufsraum. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeiinspektion Magdeburg

Am Samstag, dem 22. Februar, geriet die JET-Tankstelle in der Lübecker Straße in das Visier des Täters.

Der vermummte Mann betrat gegen 20.35 Uhr den Verkaufsraum und ließ sich zunächst Tabakwaren reichen, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Anschließend forderte er von der Verkäuferin die Herausgabe des Bargelds aus der Kasse. Währenddessen deutete er auf eine mitgeführte Waffe, um seiner Forderung mehr Druck zu verleihen.

Die Mitarbeiterin verweigerte seine Forderung, worauf der Mann nach nur zwei Minuten wieder den Verkaufsraum verließ. Seine Beute: Tabakwaren und ein Getränk.

Wohin er anschließend ging, ist bislang unbekannt. Ebenso fehlt eine heiße Spur, die zum Täter führt.