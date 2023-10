Mann an Bushaltestelle lebensgefährlich verletzt: Wer kennt diesen Schläger?

Berlin - Ein Streit an einer Bushaltestelle in Berlin-Reinickendorf kostete einem 58-Jährigen fast das Leben. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen.

Der abgebildete Mann soll an der Bushaltestelle der Linie 122 brutal zugeschlagen haben. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut Fahndungsaufruf ereignete sich der brutale Angriff am Samstag, 8. Juli, gegen 19 Uhr an der Bushaltestelle der Linie 122 an der Calauer Straße.

Ein 58-Jähriger war mit einem noch unbekannten Jugendlichen oder jungen Mann in einen Streit geraten - dann schlug dieser zu.

Der Geschädigte wurde durch den Schlag oder den Aufprall auf dem Asphalt lebensgefährlich am Kopf verletzt. Er wurde bewusstlos und musste im Krankenhaus sofort operiert werden. Der Tatverdächtige flüchtete.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich

südosteuropäischer Phänotyp

etwa 16 bis 25 Jahre

1,75 bis 1,80 Meter

schlanke Statur

dunkelbraune, lockige Haare bis zur Schulter

Helles T-Shirt und schwarze wattierte Steppweste

Die Ermittler fragen, wer Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen kann. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?