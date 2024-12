Mann lernt Frau in U-Bahn kennen, später will er sie vergewaltigen: Wer kennt diesen Sex-Täter?

Berlin - Was mit einer Unterhaltung begann, endete in Berlin-Gesundbrunnen fast in einer Vergewaltigung: Nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Mit Bildern einer Überwachungskamera suchen die Ermittler nach dem mutmaßlichen Sexualstraftäter. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Sonntag, 31. März, gegen 8.30 Uhr in der U-Bahn mit einer Frau ins Gespräch. Am Bahnhof Gesundbrunnen stiegen beiden aus und gingen zusammen in den Volkspark Humboldthain.

Dort brachte der Unbekannte die Frau plötzlich zu Boden und versuchte, sie zu vergewaltigen. Als sich diese wehrte, ließ der Angreifer von ihr ab, sodass die Frau entkommen konnte.

Bislang konnte der Mann noch nicht ermittelt werden. Deshalb veröffentlicht die Kriminalpolizei nun Fotos des Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: