Auto erfasst Fußgänger, Fahrer lässt Schwerverletzten einfach am Straßenrand liegen

Dernbach/Neuwied - Die Polizei im Landkreis Neuwied ( Rheinland-Pfalz ) fahndet nach einem Autofahrer, der in der Nacht auf den heutigen Montag einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt hat.

Die Polizei hofft nun Hinweise möglicher weiterer Zeugen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Unfallort.

Ein Sprecher berichtete, dass Zeugen am frühen Montagmorgen um kurz nach 0.30 Uhr die Polizei verständigten, da sie auf dem Verbindungsweg zwischen Ringstraße und Mittelstraße in Dernbach einen schwerverletzten, hilflosen Mann am rechten Rand der Fahrbahn entdeckt hatten.

Daraufhin rückten Polizei und Rettungswagen an. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 34 Jahre alte Verletzte dann in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Auto, welches in derselben Richtung wie der Mann unterwegs war, den 34-Jährigen erfasst und dabei schwer verletzt hatte. Anschließend fuhr der Wagen einfach weiter.

Nun hofft die Polizei auf Hinweise von möglichen Zeugen - insbesondere, wenn Anwohner über eine Überwachungskamera verfügen.