Mann masturbiert in Straßenbahn vor 13-Jähriger: Polizei fahndet nach Täter

Dresden - In der Straßenbahnlinie 13 hat sich ein Mann vor einem 13 Jahre jungen Mädchen entblößt. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Täter.

Der Mann zog in der Straßenbahnlinie 13 vor dem Mädchen blank. © Bildmontage: Thomas Türpe, Polizei Dresden

Der Vorfall geschah bereits am Donnerstagmorgen, dem 30. März, gegen 8 Uhr. Der Unbekannte stand in der Bahn zwischen den Haltestellen "Bautzner Straße/Rothenburger Straße" und "Rathaus Pieschen" im Bereich der vorderen Eingangstür und rieb an seinem Geschlechtsteil.

Zwischen den Haltestellen "Bürgerstraße" und "Rathaus Pieschen" zog er dann gänzlich seine Hose herunter und befriedigte sich, während er dabei das junge Mädchen ansah.

Die 13-Jährige verließ daraufhin am Rathaus Pieschen die Bahn, der Mann fuhr weiter.

Im Zuge der Ermittlungen liegen der Polizei nun Aufnahmen einer Überwachungskamera vor. Mit der Veröffentlichung des Fahndungsfotos erhoffen sich die Beamten Hinweise zum Täter.

Dieser wird wie folgt beschrieben: