Mann räumt Müller in Magdeburg leer: Wer erkennt den Parfüm-Dieb?
Magdeburg - Im Oktober 2025 ließ ein bislang unbekannter Mann Ware aus einer Magdeburger Drogerie mitgehen. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.
Am 25. Oktober betrat der gesuchte Mann um 9.45 sowie um 16.35 Uhr die Müller-Filiale im Breiten Weg in Magdeburg.
Dort steckte er sich bei beiden Besuchen mehrere Flaschen Parfüm ein und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, liegt der Sachschaden bei rund 1300 Euro.
Die Beamten fahnden nach dem Unbekannten und beschreiben ihn wie folgt:
kurzes, dunkles Haar
heller Kapuzenpullover mit dunklen Applikationen an den Ärmeln
dunkle Weste
helle Jeanshose
dunkler Rucksack
Erkennt Ihr den Mann auf dem Bild? Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter 0391/546-3295 oder per E-Revier entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg