Mann stiehlt Geldbörse und hebt 1000 Euro mit EC-Karte ab: Mutmaßlicher Dieb geschnappt!

Der zur Fahndung ausgeschriebene Tatverdächtige konnte anhand der Fotos aus einer Überwachungskamera identifiziert werden, wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte. Die Fahndung wurde damit aufgehoben.

Mit diesen Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Verdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich die Tat am 8. Mai dieses Jahres im Edeka-Markt in Potsdam-Babelsberg.

Mit der entwendeten Geldbörse hob der mutmaßliche Dieb gegen 11.20 Uhr an einem Geldautomaten der Mittelbrandenburgischen Sparkasse am Rathaus in Potsdam-Babelsberg 1000 Euro von der EC-Karte des Opfers ab.

Zudem geht die Polizei davon aus, dass er durch einen zweiten, ebenfalls noch unbekannten Täter, unterstützt wurde.

Bisher fehlt jede Spur von dem mutmaßlichen Täter und seinem Komplizen.

Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: