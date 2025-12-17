Mann verkauft falsches iPhone: Wer kennt den Betrüger?

Oranienburg - Die Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Betrüger, der im Juni in einem Geschäft in Oranienburg ( Landkreis Oberhavel ) ein unechtes Smartphone verkauft haben soll.

Mit einem Phantombild sucht die Brandenburger Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Daniel Karmann/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tat ereignete sich laut Polizei am 7. Juni 2025 gegen 11.45 Uhr. Der Verdächtige soll das gefälschte Gerät als Original-Smartphone ausgegeben und so einen arglosen Käufer getäuscht haben. Erst später fiel der Betrug auf.

Bei dem gesuchten Mann soll es sich um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten, schlanken Mann mit einer Körpergröße von rund 1,80 Metern handeln.

Auffällig: Sein linkes Auge schielt deutlich, außerdem leidet er an starker Akne im Gesicht. Zum Tatzeitpunkt trug er ein helles, kurzärmeliges T-Shirt und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei fragt: