Maskierter überfällt Supermarkt: Fahndung mit Hubschrauber und Suchhund
Nürnberg - Ein maskierter Mann hat in Nürnberg einen Supermarkt überfallen und die Flucht ergriffen.
Gegen 18 Uhr betrat der Täter mit einer FFP2-Maske und einer Brille den Netto-Markt in der Zerzabelshofer Hauptstraße.
Er bedrohte eine Kassiererin mit einer Pistole. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelte, blieb zunächst unklar. Auch ob der Täter Beute machte, war zunächst ungewiss. Verletzt wurde nach aktuellem Stand aber niemand.
Anschließend ergriff der Räuber die Flucht. Die Polizei leitete eine Fahndung mit zahlreichen Kräften ein. Dabei sollten auch ein Hubschrauber und ein Personensuchhund eingesetzt werden.
Um Spuren zu sichern, wurde der Supermarkt vorzeitig geschlossen. Die Polizei warnte die Bevölkerung und bat verdächtige Beobachtungen umgehen über den Notruf zu melden.
