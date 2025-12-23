Maskierter überfällt Supermarkt: Fahndung mit Hubschrauber und Suchhund

Nürnberg - Ein maskierter Mann hat in Nürnberg einen Supermarkt überfallen und die Flucht ergriffen.

Der Netto-Markt in der Zerzabelshofer Hauptstraße wurde überfallen. © NEWS5 / Sven Grundmann

Gegen 18 Uhr betrat der Täter mit einer FFP2-Maske und einer Brille den Netto-Markt in der Zerzabelshofer Hauptstraße.

Er bedrohte eine Kassiererin mit einer Pistole. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelte, blieb zunächst unklar. Auch ob der Täter Beute machte, war zunächst ungewiss. Verletzt wurde nach aktuellem Stand aber niemand.

Anschließend ergriff der Räuber die Flucht. Die Polizei leitete eine Fahndung mit zahlreichen Kräften ein. Dabei sollten auch ein Hubschrauber und ein Personensuchhund eingesetzt werden.