Mit geklauten EC-Karten Geld abgehoben: Polizei sucht diesen Ganoven

Perleberg – Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Mann, der vor rund 17 Monaten zunächst EC-Karten in einem Laden geklaut und dann damit Geld abgehoben hat.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Mann. © Carsten Rehder/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es bereits am 16. Mai 2024 zu der Tat.

Gegen 10.20 Uhr habe der Mann in der Filiale der Volks- und Raiffeisenbank in Perleberg mehrere tausend Euro Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben, schrieb die Polizei weiter.

Die benutzen Karten klaute er den Angaben zufolge kurz zuvor in einem Discounter. Auffällig sei die blaue Jacke, die der Mann trug.