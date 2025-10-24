Mit geklauten EC-Karten Geld abgehoben: Polizei sucht diesen Ganoven
Perleberg – Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Mann, der vor rund 17 Monaten zunächst EC-Karten in einem Laden geklaut und dann damit Geld abgehoben hat.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es bereits am 16. Mai 2024 zu der Tat.
Gegen 10.20 Uhr habe der Mann in der Filiale der Volks- und Raiffeisenbank in Perleberg mehrere tausend Euro Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben, schrieb die Polizei weiter.
Die benutzen Karten klaute er den Angaben zufolge kurz zuvor in einem Discounter. Auffällig sei die blaue Jacke, die der Mann trug.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prignitz unter der Telefonnummer 03876 – 715-0 entgegen. Alternativ könnt Ihr das Hinweisportal im Internet nutzen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)