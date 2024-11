Mit Messer schwer verletzter Mann bewusstlos am Boden gefunden: Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei war am gestrigen Montagabend gegen 22 Uhr in die Bismarckstraße bei der Stadtbibliothek gerufen worden.

Wer am gestrigen Montagabend zwischen 21 und 22.25 Uhr im Bereich Bismarckstraße, Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kripo unter der Telefonnummer 0621/963- 23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.