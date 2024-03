Mit Perücke und Maske: Wer kennt diesen dreisten Dieseldieb?

Der Täter war mit einer Sonnenbrille und Maske sowie einer Perücke unterwegs. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeiinspektion Halle

Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle wurde zwischen dem 25. März 2023 und dem 15. Juni 2023 an Tankstellen in Sangerhausen und den Autobahntankstellen der A38 im Bereich Allstedt in mindestens sieben Fällen ein Fahrzeug mit Dieselkraftstoff betankt, ohne diesen zu bezahlen.

Am gesuchten Auto, einem schwarzen/grauen BMW (3er-Reihe, E90, Baujahr 2005 bis 2011), war immer das amtliche Kennzeichen MSH-L29 angebracht, welches am 25. März 2023 aus einem Garagenkomplex in Sangerhausen geklaut wurde.

Von mehreren Betrugstaten liegen Bildaufnahmen vor, mit denen die Polizei nun nach dem Gesuchten fahndet.

Auf den Aufnahmen sieht man einen großen und kräftigen Mann, welcher eine Sonnenbrille sowie eine medizinische Maske trug. Bei mindestens zwei Taten soll er zudem eine Perücke mit rötlichem Haar getragen haben.