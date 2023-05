Mit Schusswaffe Bargeld erbeutet: Wer erkennt diese gruselige Gestalt?

Thale - Am Abend des 5. Mai betrat ein unbekannter Mann ein Geschäft in Thale und erbeutete mehr als 10.000 Euro Bargeld. Nun veröffentlichte die Polizei erstmals Fotos des Täters.

Die Polizei wendet sich mit diesen gruseligen Fahndungsfotos an die Öffentlichkeit. Wer erkennt den maskierten Mann? © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 22 Uhr trat der Mann in den Kaufland-Supermarkt in der Blankenburger Straße in Thale (Landkreis Harz) ein, zückte eine Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Die Mitarbeiter gingen seinen Forderungen nach, sodass der Täter schließlich mit einem fünfstelligen Betrag an Bargeld verschwand, das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Die Polizei veröffentlichte nun Überwachungsfotos und fahndet nach dem mutmaßlichen Räuber.

Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,90 Meter groß

regionale deutsche Aussprache

zwischen 30 und 40 Jahre alt

normale Körperstatur mit breiten Schultern und gerader Körperhaltung

hautfarbene Maske mit klein ausgeschnittenen Augen und ausgeschnittenem Mundbereich

um die Mundpartie ein 3-Tage-Bart (dunkelblond) erkennbar

Zum Zeitpunkt des Überfalls trug der vermeintliche Täter einen khakifarbenen Kapuzenpullover, eine mittelblaue Jeanshose (schmal geschnitten) und schwarze Schuhe (Leder oder Kunstleder mit Klettverschluss). Er trug außerdem Handschuhe und hatte eine Schusswaffe sowie einen hellen Stoffbeutel bei sich.