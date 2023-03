Mitarbeiter mit Bierflasche und Messer attackiert: Wer kennt diesen Tankstellen-Räuber?

Einmal im Laden, machte er jedoch keine Anstalten, wieder zu gehen. Auch nicht, als ihn der 19-Jährige dazu aufforderte. Stattdessen eskalierte die Situation: Er griff den Mitarbeiter zunächst mit einer Bierflasche und später mit einem Messer an. Dabei wurde der Kassierer am Arm verletzt.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Gesuchte am 10. Dezember gegen 1.30 Uhr die Tankstelle am Barnackufer. Eigentlich war die Tankstelle nur über den Nachtschalter offen.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664 – 473132 oder per E-Mail entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.