Müller-Filiale in Magdeburg leer geräumt: Wer erkennt diesen Gauner?
Magdeburg - Die Polizei bittet um Mithilfe: Bereits im Dezember 2024 klaute ein unbekannter Mann gleich zweimal in einem Geschäft in der Magdeburger Innenstadt. Jetzt fahnden die Einsatzkräfte mit Fotos nach dem Dieb.
Am 2. Dezember gegen 12.50 Uhr und am 30. Dezember gegen 13.20 Uhr betrat der Mann die Müller-Filiale im Breiten Weg.
In der Elektronikabteilung ließ der Langfinger dann insgesamt acht Wireless Controller mitgehen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Die Ermittler wenden sich mit Aufzeichnungen einer Überwachungskamera an die Bevölkerung und beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt:
- männlich
- schulterlanges, dunkles Haar
- Brille
- trug beigefarbenen/schwarzen Zip-Pullover, darunter blaues Oberteil mit weißen Applikationen
- führte einen grünen Rucksack bei sich
Erkennt Ihr den Mann auf den Bildern? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter 0391/546-3295 oder per E-Revier entgegen.
