Messerangriff auf vierjähriges Kind: Mutter flieht mit 13-Jährigem und hat Waffen bei sich

Zwickau/Bopfingen - Unfassbar! Eine 33-jährige Deutsche soll in Baden-Württemberg ihr eigenes Kind mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben und danach nach Sachsen geflohen sein.

In enger Zusammenarbeit mit den bayrischen Kollegen konnte die Polizei Sachsen die Tatverdächtige schnappen. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Wie die Polizei mitteilte, wurde am gestrigen Donnerstag ein vierjähriges Kind in einer Jugendeinrichtung in Bopfingen (Ostalbkreis) von ihrer eigenen Mutter während der Besuchszeit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.

Außerdem soll ein Schuss aus einer Waffe abgefeuert worden sein, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Die 33-jährige Deutsche flüchtete anschließend mit ihrem 13-jährigen Sohn in einem Auto.

Das vierjährige Kind, dessen Geschlecht die Polizei nicht nennen wollte, wurde währenddessen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo es ärztlich versorgt wurde. Es befinde sich mittlerweile in einem stabilen Zustand.