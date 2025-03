Nach Brandanschlag in Bahn: Polizei durchsucht Wohnung des Ehemanns

Gera - Eine Frau wurde am Sonntag in Gera mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die Kriminalpolizei ging mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit! Gesucht wurde der Ehemann der Geschädigten. Am Montag hat sich der Mann gestellt. Zudem war es zu einer Wohnungsdurchsuchung gekommen.