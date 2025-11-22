Nach Explosion bei Grünen-Politikerin: Polizei fahndet nach diesem Mann!

Der Mann im Trainingsanzug wird dringend verdächtigt, für die Explosion vor dem Haus einer Grünen-Politikerin verantwortlich zu sein. © Bildmontage: Hessisches Landeskriminalamt

Die tatverdächtige Person habe vermutlich einen Trainingsanzug mit hellen Streifen getragen, teilten Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mit.

Eine weitere mögliche Spur sei nach Angaben der Ermittler ein weißer Porsche Cayenne GTS oder Turbo (Baujahr etwa 2012), in den der mutmaßliche Täter eingestiegen sein könnte.

In der Nacht auf den 16. Oktober war über den Notruf ein lautes Explosionsgeräusch vor dem Wohnhaus gemeldet worden.

Einsatzkräfte entdeckten Schmauchspuren an der Tür, die auf eine Detonation hindeuteten.

Das Gebäude ist das Wohnhaus einer lokalen Grünen-Politikerin, wie der Ortsverband Dietzenbach bestätigte.