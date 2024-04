Nach Schockanruf bei 83-Jähriger: Wer kennt die Betrügerin?

Schwielowsee - Eine mutmaßliche Betrügerin soll in Schwielowsee ( Potsdam-Mittelmark ) eine 83-Jährige um ihren Schmuck und andere Wertsachen gebracht haben. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach der Unbekannten.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach der mutmaßlichen Betrügerin. © Lino Mirgeler/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Am Mittwoch, dem 24. Januar, erhielt die Rentnerin aus dem Ortsteil Geltow am Nachmittag einen sogenannten "Schockanruf": Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Staatsanwalt aus und behauptete, die Tochter der 83-Jährigen habe bei einem schweren Verkehrsunfall ein Kind tödlich verletzt.

Die Tochter komme nur frei, wenn die Angerufene eine Kaution zahle, fuhr der falsche Staatsanwalt fort. Die Rentnerin fühlte sich laut Polizei derart eingeschüchtert, dass sie später vor ihrer Wohnung Schmuck und Wertgegenstände an die gesuchte Frau übergab.

Da die Unbekannte im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht identifiziert werden konnte, wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: