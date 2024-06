Nach versuchtem Raubmord in Lichtenberg: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Nach einem versuchten Raubmord in Berlin-Lichtenberg wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und sucht nach Zeugen.

Antonio "Elvis" Araujo (80) wurde in der vergangenen Woche niedergeschossen. © Lino Mirgeler/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut einer Mitteilung der Behörde ereignete sich die Gewalttat am Freitag, 31. Mai, in den frühen Morgenstunden in einem Mehrfamilienhaus an der Einbecker Straße.

Demnach war der 80-jährige Antonio "Elvis" Araujo in seiner Wohnung durch Schüsse niedergestreckt worden.

Polizei und Feuerwehr entdeckten den lebensbedrohlich verletzten Mieter gegen 9 Uhr. Er wurde in eine Klinik gebracht und notoperiert.

Die Mordkommission fragt: