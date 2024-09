Nach zweieinhalb Jahren! Polizei sucht diese Handy-Shop-Räuber

So sollen die Gesuchten am 22. März 2022 das Mobilfunkgeschäft in der Berliner Allee betreten haben, teilt die Polizei mit.

Der zweite Tatverdächtige hatte eine Waffe bei sich und verzichtete auf eine Maskierung. © Polizei Berlin

Tatverdächtiger 1:



maskiert



etwa 20 Jahre alt



etwa 165 bis 170 cm groß



schlank



schwarzer Rucksack



dunkle Sturmhaube



dunkle Schusswaffe



gebrochen Deutsch sprechend

Tatverdächtiger 2:



unmaskiert



etwa 20 Jahre alt



etwa 175 bis 185 cm groß



dunkelblonde, kinnlange Haare, gewellt



dunkler Kinnbart



schlank



schwarzer Kapuzenpullover "STDW"



schwarze Schuhe der Marke "VANS"



schwarze Hose



mit Schusswaffe bewaffnet

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Berlin-Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 (mit Anrufbeantworter), per E-Mail an mailto:Dir1K31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.